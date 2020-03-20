Yunanistan'da yakılan olimpiyat meşalesi Tokyo'da
Olimpiyatların başlangıcını simgeleyen olimpiyat meşalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle akıbeti belirsizliğini koruyan 32. Olimpiyat Oyunları'nın düzenlenmesi planlanan Tokyo'ya ulaştı.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tokyo 2020 Olimpiyatları için Japonya'ya getirilen olimpiyat meşalesi, ülke genelinde sürecek 121 günlük seyahatine bugün başlıyor." ifadeleri kullanıldı.
Meşalenin 12 Mart'ta Yunanistan'ın tarihi Olympia kasabasındaki Hera Tapınağı'nda yakıldıktan sonra 1 hafta ülkede gezdirildiği ve dün Atina'da Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi yetkililerine verildiği belirtildi.
- 20.03.2020
- Hıncal Uluç: Dünya tarihine bakarsan baş edilmeyen salgın yok
- "Ligler başlamadan önce 3-4 haftalık hazırlık periyodu gerekecek"
- Erman Toroğlu: Trabzonspor - Başakşehir maçında organize bir olay var
- Mehmet Sepil: Kulüp başkanlarıyla toplantı yapacağız
- Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesine karar verdik
- Ligler ertelendi! Peki şimdi ne olacak? İşte herkesin merak ettiği o soru
- Fenerbahçe'de planlar ortaya çıktı! Ali Koç futbolu '3 isme' emanet ediyor
- Sporcuların evdeki eğlenceli halleri...
- Yeni sezon bombaları patladı! Süper Lig'in 4 yıldızı Galatasaray'a...
- Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yunanistan'da yakılan olimpiyat meşalesi Tokyo'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.