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20 Mart 2020, Cuma
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'da yakılan olimpiyat meşalesi Tokyo'da

Yunanistan'da yakılan olimpiyat meşalesi Tokyo'da

Olimpiyatların başlangıcını simgeleyen olimpiyat meşalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle akıbeti belirsizliğini koruyan 32. Olimpiyat Oyunları'nın düzenlenmesi planlanan Tokyo'ya ulaştı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, " Olimpiyatları için 'ya getirilen olimpiyat meşalesi, ülke genelinde sürecek 121 günlük seyahatine bugün başlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Meşalenin 12 Mart'ta 'ın tarihi Olympia kasabasındaki Hera Tapınağı'nda yakıldıktan sonra 1 hafta ülkede gezdirildiği ve dün Atina'da Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi yetkililerine verildiği belirtildi.

  1. 20.03.2020
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