Namağlup finallere

Yıldız kızlarda okullararası basketbol Türkiye yarı finalleri Bursa'da yapıldı. Bandırma Hasan Atlı Ortaokulu yaptığı 4 maçı da kazanarak namağlup şekilde Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Hasan Atlı Ortaokulu öğrencileri madalyalarıyla poz verdi.