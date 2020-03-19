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19 Mart 2020, Perşembe
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Namağlup finallere

Namağlup finallere

Yıldız kızlarda okullararası yarı finalleri 'da yapıldı.

Yıldız kızlarda okullararası yarı finalleri 'da yapıldı. Bandırma yaptığı 4 maçı da kazanarak namağlup şekilde Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Hasan Atlı Ortaokulu öğrencileri madalyalarıyla poz verdi.

  1. 19.3.2020
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