IOC, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kararını verdi
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Olimpiyat Oyunları'nı ertelememe kararı aldı. IOC'den yapılan açıklamada, "Oyunlara 4 aydan fazla bir süre varken, bu aşamada herhangi sert bir karar almaya gerek yok. Şu anda yapılacak herhangi bir spekülasyon zarar vecidir." denildi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Japonya'nın ev sahipliğinde bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na olan bağlılığını yineleyerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı şu aşamada yeni bir karar almaya gerek olmadığını duyurdu.
IOC'den yapılan yazılı açıklamada, milli olimpiyat komiteleri ve uluslararası federasyonlar da dahil, ilgili paydaşlarla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın geleceğine ilişkin istişarelerin devam ettiği belirtildi.
Lozan merkezli IOC'nin sorumlu bir kuruluş olarak hareket etmeyi sürdüreceği vurgulanırken, tüm paydaşlardan kendi görevleri dahilinde virüsün kontrol altına alınmasına katkıda bulunmak için çaba göstermeleri istendi.
Dünyanın koronavirüs salgını nedeniyle eşi görülmemiş bir durumdan geçtiği ve IOC'nin de 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlenmesine yönelik bağlılığının tam olduğu vurgulanarak, "Oyunlara 4 aydan fazla bir süre varken, bu aşamada herhangi sert bir karar almaya gerek yok. Şu anda yapılacak herhangi bir spekülasyon zarar vecidir." değerlendirmesinde bulunuldu.
IOC İcra Kurulu, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada da koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi gündemde olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiyelerine uyulacağını bildirmişti.
- 17.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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