Ortahisar şampiyonluğa göz kırpıyor!
Ortahisar Belediyesi İşitme Engelliler Trabzon Futbol Takımı, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Süper Ligi'nde şampiyonluğun en güçlü adayı olarak dikkat çekiyor.
Ligin bitmesine iki hafta kala 33 puanla lider durumda ekip, lig ikinciliğini garantiledi. Şampiyonluğun ise favorisi olarak gösteriliyor. Ligde Karşıyaka 30 puanla ikinci, Adıyaman ise 24 puanla 3. sırada yer alıyor.
Takım, önümüzdeki hafta Adıyaman ile deplasmanda karşılaşacak. Ligin son maçında grup liderliği için kendi evinde Karşıyaka ile mücadele edecek.
Teknik Direktör Adnan Adanur takımın moral ve motivasyonunun en üst seviyede olduğunu dile getirdi. Adanur, "Bu ligde iki grup var. Her iki gruptan ilk ikiye giren takımlar yıl sonunda play-off oynayacak. Play-off'tan birinci çıkan takım Türkiye şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek. İnşallah, takımımız bu başarıyı gösterir... Şampiyonluk için takımımızdan oldukça ümitliyim. Moral ve motivasyonumuz en üst seviyede... Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'in maddi ve manevi desteğiyle iki sezondur büyük başarılara imza atıyoruz. Teknik ve sportif anlamda kapasitemizin zirvesindeyiz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ortahisar İşitme Engelliler Futbol Takımı, Türkiye şampiyonluğu için 4'lü finalde kırmızı grubun 1. ya da 2.'si ile mücadele edecek.
- 16.03.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ortahisar şampiyonluğa göz kırpıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.