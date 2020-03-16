Hasketbol Genclik ve Spor Kulübünden Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma tırmanışı - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
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Hasketbol Genclik ve Spor Kulübünden Zaferi ve Şehitleri anma tırmanışı

Hasketbol Genclik ve Spor Kulübünden Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma tırmanışı

ve Spor Kulübü antrenör ve sporcularından oluşan 5 kişilik ekip 18 Mart Zaferinin 105.yıl dönümü nedeniyle hem için hem de tüm şehitler için gerçekleştirdiler.

Başarılı bir şekilde tamamlanan zirve tırmanışı sonrasında açıklamalarda bulunan Kulüp başkanı ve Antrenörü Hasan Aksoyak, 105 yıl önce destan yazan şehitleri unutmadıklarını dile getirdi. Aksoyak, " ve Spor Kulübü olarak gerçekleştirdiğimiz Ali Dağı Zirve Tırmanışımızı bundan tam 105 yıl önce destan yazan ve zafer kazanan, cennet vatanımızın savunması için canlarını seve seve feda eden tüm gazi ve şehitlerimize Armağan ediyoruz ruhları Şad mekanları cennet olsun inşallah" dedi.

  1. 16.03.2020
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