Haydi okula

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile TFF arasında, TFF Hakem Meslek Lisesi'nin açılmasını sağlayacak protokol Riva'da imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, projenin detayları hakkında şu bilgilendirmeyi yaptı: Bu iş birliği protokolü ile Türkiye Futbol Federasyonu'na ait kampüs içerisinde öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetleri için sınıfların kurulması sağlanacak. Okulumuz yetenek sınavıyla öğrenci kabul edecek.



GURUR ABİDEMİZ OLACAK

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise önümüzdeki dönem başlayacak dev proje hakkında şunları söyledi: Bugün burada Türk hakemliği için dönüm noktası olacağına inandığımız çok önemli bir projenin ilk adımını atıyoruz. Atacağımız imzayla Riva'daki Meral-Celal Aras Spor Lisesi, Hakem Meslek Lisesi'ne dönüşecek. İnşallah okulumuzdan Dünya Kupalarında, Avrupa Şampiyonalarında finaller yönetecek yeni hakemlerimiz çıkacaktır. İnşallah bu proje gurur abidemiz olacaktır.



OKURKEN MAÇ YÖNETECEKLER

Öğrenciler, özel yetenek sınavıyla alınacak. Eğitimlerine devam ederken, hakem ve yardımcı hakem olarak maçlarda görev almaları sağlanacak. Mevcut okul binasında halı saha kurulacak. TFF, lise için uzmanlar görevlendirecek, öğrencilere burs verecek ve istihdam sağlayacak.



İmza törenine TFF yönetiminin yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ile davetliler de katıldı