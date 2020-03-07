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07 Mart 2020, Cumartesi
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Korona erteletti

Korona erteletti

'te düzenlenecek iki maraton, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

'te düzenlenecek iki maraton, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Salgının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle 5 Nisan'da yapılması planlanan Paris Maratonu'nun 18 Ekim'e, bu hafta sonu düzenlemesi planlanan Harmonie Mutuelle Maratonu'nun ise 6 Eylül'e ertelendiği belirtildi.
  1. 7.3.2020
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