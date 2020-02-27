Yunusemreli badmintonculardan büyük başarı - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Yunusemreli badmintonculardan büyük başarı

Yunusemreli badmintonculardan büyük başarı

Yunusemreli badmintonculardan büyük başarı

Yunusemre Belediyesporlu badminton oyuncuları, Badminton İl Birinciliği Yarışmasında 4 altın, 1 gümüş, 2 bronz 7 madalya kazandı. Dereceye giren sporcular, tarihlerinde ’da yapılacak şampiyonasında Manisa’yı temsil edecek.

19 Yaşaltı Badminton İl Birinciliği Yarışması, Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Yarışmaya 6 sporcu ile katılan , başarılı bir performans sergiledi.

Yarışmada tek bayanlarda 1. olurken; tek erkeklerde 1'inci, 2'nci, Gökay Göl 3'üncü, çift erkeklerde Halil Acar - Enes Gündüzalp 1'inci, Özgür Aslan - Oğuzhan Öztürk 3'üncülük elde etti. Karışık çiftlerde (mix) Halil Acar ve Mercan Bacak 1'inci olarak başarılarını perçinledi. Dereceye giren sporcular tarihlerinde 'da yapılacak olan 19 yaş altı Badminton şampiyonasında Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı.

Emeklerinin karşılığını aldıklarını dile getiren Badminton Antrenörü İsmet Özel konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sporcularımızın aynı başarıyı Türkiye Şampiyonasında devam ettirip, başarı elde edeceklerine inanıyorum. Şimdiden sporcularıma başarılar diliyorum." dedi.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da şampiyonada madalya elde eden sporcuları ve antrenörü kutlayarak Türkiye şampiyonası finalinde başarılar diledi.

  1. 27.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yunusemreli badmintonculardan büyük başarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN