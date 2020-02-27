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27 Şubat 2020, Perşembe
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'den özel sporculara anlamlı ziyaret

TFF'den özel sporculara anlamlı ziyaret

Başkanı , 2020 hazırlıklarını Riva'da sürdüren Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı'nı ziyaret etti.

'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında desteklediği, Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı kampı devam ediyor.

2020 hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı'na TFF Başkanı bir ziyaret gerçekleştirdi. TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Özel Sporcular Federasyonu Başkanı ve Başkanı Taci Bayhan'ın da yer aldığı ziyarette, Nihat Özdemir Milli sporcularla bir süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

  1. 27.02.2020
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