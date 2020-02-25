Fiberli Antalyaspor’dan büyük başarı!
Fiberli Antalyaspor tarihi bir başarıya imza attı. Akra Gran Fondo yarışlarında kırmız-beyazlı takım genç kategoride 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncülüğü elde ederek rakiplerinin tamamını geride bıraktı.
Fiberli Antalyaspor bisiklet takımı, hafta sonunda iki büyük başarı birden elde etti.
Kırmızı beyazlı takım, Antalya'da hafta sonunda koşulan Akra Gran Fondo yarışlarında uzun parkur genç kategoride 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncülüğü elde ederek rakiplerinin tamamını geride bıraktı. Fiberli Antalyaspor bisiklet takımından Furkan Gürler birinciliği kazanırken Miraç Korkmaz ikinci, Uygar Orakçı üçüncü, Bahattin Sarı ise dördüncü olmayı başardı. Fiberli Antalyaspor bir başarı da uluslararası alanda elde etti. Fas'ın başkenti Casablanca'da gerçekleştirilen yarışa Antalyaspor adına katılan Devrim Ardıç, 116 kilometrelik yarışı 4'üncü olarak tamamladı. Ardıç, bu sonuçla Kanada'da gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
- 25.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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