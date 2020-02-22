Kasapoğlu millilerle buluştu - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Kasapoğlu millilerle buluştu

Kasapoğlu millilerle buluştu

Kasapoğlu millilerle buluştu

Gençlik ve , 'na hazırlanan sporcularla bir araya geldi.

Gençlik ve , 'na hazırlanan sporcularla bir araya geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kasapoğlu, Kadın Golbol 'yla golbol oynamayı ihmal etmedi.
  1. 22.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasapoğlu millilerle buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN