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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Şölen başlıyor

Şölen başlıyor

'da 23 ülkeden 174 bisikletçinin pedal çevireceği Tour of Antalya yarın başlıyor. & Events ile Yedi İletişim tarafından ve Hotels ana sponsorluğunda üçüncü kez düzenlenecek olan yarışa ilk kez bir takımı ve beş Pro-Kıta takımı katılacak. 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan bisiklet turunun bu yılki teması ise "Antalya'nın " olacak.

'da 23 ülkeden 174 bisikletçinin pedal çevireceği Tour of Antalya yarın başlıyor. & Events ile Yedi İletişim tarafından ve Hotels ana sponsorluğunda üçüncü kez düzenlenecek olan yarışa ilk kez bir takımı ve beş Pro-Kıta takımı katılacak. 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan bisiklet turunun bu yılki teması ise "Antalya'nın " olacak. Bu önemli yarışa 2020 yılında 23 ülkeden 29 takım ve 174 bisikletçi katılacak. Bu önemli organizasyonun Antalya'nın tanıtımına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.
  1. 19.2.2020
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