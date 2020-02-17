Milli Sporcular Badminton Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Lievin kentinde gerçekleştirilen şampiyonaya 229 sporcu katıldı.

Beş kategoride mücadele veren milli badmintonculardan Ravza Bodur, tek kızlarda ikincilik elde etti. Çift kızlarda Ravza Bodur ve Tuğçe Damar, karışık çiftlerde ise Sinem Yıldız ve Buğra Aktaş üçüncü oldu.