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17 Şubat 2020, Pazartesi
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'nda 3 madalya kazandı

Milli Sporcular Badminton Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

Avrupa 15 Yaş Altı 'nda , 1 gümüş ve 2 kazandı. 229 sporcunun katıldığı şampiyonada milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'nın Lievin kentinde gerçekleştirilen şampiyonaya 229 sporcu katıldı.

Beş kategoride mücadele veren milli badmintonculardan , tek kızlarda ikincilik elde etti. Çift kızlarda Ravza Bodur ve Tuğçe Damar, karışık çiftlerde ise Sinem Yıldız ve Buğra Aktaş üçüncü oldu.

  1. 17.02.2020
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