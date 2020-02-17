Milli Sporcular Badminton Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı
Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. 229 sporcunun katıldığı şampiyonada milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Lievin kentinde gerçekleştirilen şampiyonaya 229 sporcu katıldı.
Beş kategoride mücadele veren milli badmintonculardan Ravza Bodur, tek kızlarda ikincilik elde etti. Çift kızlarda Ravza Bodur ve Tuğçe Damar, karışık çiftlerde ise Sinem Yıldız ve Buğra Aktaş üçüncü oldu.
- 17.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
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Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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