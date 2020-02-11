Macaristan’a Türk damgası
Milli kareteciler, Macaristan'da yapılan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu. Sporcularımız, 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Genel klasmanda ilk sırayı alan ay-yıldızlılar, üst üste ikinci kez bu başarıyı tekrarladı.
Milli kareteciler, Macaristan'da yapılan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu. Sporcularımız, 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Genel klasmanda ilk sırayı alan ay-yıldızlılar, üst üste ikinci kez bu başarıyı tekrarladı.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkan milli kareteciler için mesaj yayımladı. Kasapoğlu, "Gençlerimiz, bu önemli başarı ile bizleri gururlandırdılar. Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 11.2.2020
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