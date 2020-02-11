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11 Şubat 2020, Salı
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’a Türk damgası

Macaristan’a Türk damgası

Milli kareteciler, 'da yapılan Ümit, Genç ve Altı 'na damga vurdu. Sporcularımız, 6 altın, 3 gümüş ve 6 kazandı. Genel klasmanda ilk sırayı alan ay-yıldızlılar, üst üste ikinci kez bu başarıyı tekrarladı.

Milli kareteciler, 'da yapılan Ümit, Genç ve Altı 'na damga vurdu. Sporcularımız, 6 altın, 3 gümüş ve 6 kazandı. Genel klasmanda ilk sırayı alan ay-yıldızlılar, üst üste ikinci kez bu başarıyı tekrarladı.


BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkan milli kareteciler için mesaj yayımladı. Kasapoğlu, "Gençlerimiz, bu önemli başarı ile bizleri gururlandırdılar. Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 11.2.2020
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