Lösemi hastası minik tekvandocudan duygulandıran gösteri!

Türkiye ikinciliği bulunan 11 yaşındaki Mehmet Kerem Pekel'e yaklaşık 6 ay önce lösemi tanısı konuldu. Katıldığı bir müsabakadan sonra lösemi teşhisi konulan minik taekwondocu için yoğun bir tedavi süreci başladı. Küçük yaşlardan beri tekvandoyla ilgilenen Mehmet Kerem Pekel, adeta tekvando ile yatıp kalkıyordu. Hastalığı nedeniyle salonlardan uzak kalmak zorunda kalan minik sporcu, 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın İstanbul'da yapıldığını öğrendi. Ailesi ve antrenörleri vasıtasıyla Türkiye Tekvando Federasyonu'na bu turnuvaya katılmak ileten minik şampiyon için Federasyon Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, uluslararası federasyon yetkilileriyle iletişime geçerek gerekli izinleri aldı.

Doktorundan özel izin alarak salona gelen Mehmet Kerem Pekel, 1 dakikalık özel bir gösteri yaptı. Seyirciler ve sporcu ağabeyleri-ablaları önünde tatamiye maskesiyle çıkan minik şampiyon büyük alkış aldı. Mehmet Kerem Pekel'in gösterisi sırasında duygusal anlar yaşandı. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, minik şampiyon için özel bir madalya seremonisi düzenletti ve Mehmet Kerem Pekel'e altın madalyasını taktı. Aynı zamanda gönüllerin de şampiyonu olan minik tekvandocu alkışlar arasında kürsüden indi ve hızlı bir şekilde tedavisine dönmek için ailesiyle birlikte hastaneye geri döndü.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, "Mehmet Kerem, sportif geleceği parlak bir sporcuydu. Şu an hastalığıyla mücadele ediyor. Daha önce rakiplerini yendiği gibi şimdi de bu zorlu hastalığı yeneceğine ve aramıza döneceğine yürekten inanıyorum. Bu süreçte her zaman sporcumuzun yanında olacağız. Spor yapmanın pozitif etkisiyle bu süreci hızlı bir şekilde atlatacağına inanıyoruz. O spor sevgisi ve cesaretiyle burada herkes için bir ilham kaynağı oldu. Mehmet Kerem Pekel gerçek bir kahraman ve gerçek kahramanlar maske takar" ifadelerini kullandı.



