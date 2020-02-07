'Biz' olarak kalabileceğiz
Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Geleneksel sporlara sahip çıkıldığı sürece 21. yüzyılda ‘Biz’ olarak kalabileceğiz” ifadelerini kullandı.
Çocuklar ve gençlere yönelik 12 farklı geleneksel oyun ve sporları aynı çatı altında bir araya getiren Etnospor Deneyim Merkezi, Etiler'deki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde açıldı. Merkezin açılışına katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Geleneksel sporlara sahip çıkıldığı sürece 21. yüzyılda 'Biz' olarak kalabileceğiz. Derdimiz Etnospor Konfederasyonu olarak, dünyada geleneksel sporlarımızın tanınması, yaygınlaşması. Dünyanın kültürel zenginliğinin korunmasının da dünya barışına katkı sağlayacak derecede önemli olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bu sporları korumanın aslında kültürün diğer alanında da toplumların öz kültürlerinin korunmasında hatta ihya etmesine olanak tanıyacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
- 7.2.2020
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