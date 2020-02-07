'Biz' olarak kalabileceğiz - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri 'Biz' olarak kalabileceğiz

'Biz' olarak kalabileceğiz

'Biz' olarak kalabileceğiz

Başkanı , “Geleneksel sporlara sahip çıkıldığı sürece 21. yüzyılda ‘Biz’ olarak kalabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Çocuklar ve gençlere yönelik 12 farklı geleneksel oyun ve sporları aynı çatı altında bir araya getiren Etnospor Deneyim Merkezi, Etiler'deki 'nde açıldı. Merkezin açılışına katılan Dünya Başkanı , "Geleneksel sporlara sahip çıkıldığı sürece 21. yüzyılda 'Biz' olarak kalabileceğiz. Derdimiz Etnospor Konfederasyonu olarak, dünyada geleneksel sporlarımızın tanınması, yaygınlaşması. Dünyanın kültürel zenginliğinin korunmasının da dünya barışına katkı sağlayacak derecede önemli olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bu sporları korumanın aslında kültürün diğer alanında da toplumların öz kültürlerinin korunmasında hatta ihya etmesine olanak tanıyacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

  1. 7.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

'Biz' olarak kalabileceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN