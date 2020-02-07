Ankara’da spor kardeşliği

Bakan Kasapoğlu, mevkidaşını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi ve iki ülkenin tarihi bağlarla birbirine bağlı olduğunu söyledi. Bakan Kralev ise "Türkiye'nin organizasyon düzenleme seviyesi mükemmel" diye konuştu.