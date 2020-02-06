Tesis müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yenilenen Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılışını müjdeledi. 8 Şubat Cumartesi günü yapılacak törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı belirtildi. Bakan Kasapoğlu, "Sporun içinden gelen Sayın Başkanımızın bu noktada desteği ve vizyonu çok önemli. 2002'de 12 olan atletizm pisti 2020'de 56'ya çıktı. Atletizm tesisleşmesinde yüzde 466'lık artış sağladık" dedi.

7 GÜN 24 SAAT HİZMET VAR

İstanbul'un simge spor tesislerinden olan stadın tüm sporseverlere hayırlı olmasını dileyen Bakan Kasapoğlu, tesisin 7 gün 24 saat açık olacağını vurguladı. Bakan Kasapoğlu, "Vatandaşlarımız, günün hangi saatinde müsaitse, o zaman spor yapabilecek. 'Zaman bulamıyorum' mazeretini de bu şekilde ortadan kaldırdık. Tesisleşme ilk adımdı. Hamdolsun son 18 yılda Sayın Başkanımızın liderliğinde tesisleşme devrimi gerçekleştirildi" diye konuştu.

STADIN İÇİNDE 'YOK' YOK!

Tesislerde doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm ile 60 metrelik 5 kulvarlı ısınma pisti bulunuyor. Bin 800 m2 kapalı atletizm salonu ile 2 bin 425 seyircili kapalı tribünü de var. Ayrıca; ayrı ayrı halter, fitness, karate, tekvando, judo, jimnastik, pilates, masa tenisi salonları da yer alıyor.