Deniz Selin Ünlüdağ'ın hedefi Tokyo Olimpiyatları'nda ilki yaşatmak

Eskrimde, yıldız ve gençler kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonluğu bulunan Deniz Selin Ünlüdağ, hedefinin Tokyo Olimpiyatları'na katılıp orada, Türkiye'ye bir ilki yaşatmak olduğunu söyledi.

Milli eskrimci Ünlüdağ, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yıldız ve gençler kılıç kategorisinde 2018'de kendisinin, 2019'da da takım arkadaşı Nisanur Erbil'in Avrupa Şampiyonu olduğunu hatırlatan milli sporcu Deniz Selin Ünlüdağ, "Bu sene gençler kılıç kategorisinde hedeflerim büyük. Allah'ın izniyle güzel başarılar elde etmek istiyorum." dedi.

Tokyo 2020'ye kota almak için yoğun mücadele verdiklerine dikkati çeken Ünlüdağ, "Bu sene gençler kategorisinde bulunuyorum ancak yıldızlar kategorisinde de Avrupa Şampiyonası'na katılacağız." diye konuştu.

Büyükler kadın kılıç klasmanında dünya sıralamasında 74'üncü, Türkiye sıralamasında ise birinci sırada yer alan Deniz Selin, açıklamasına şöyle devam etti:

Tokyo için takım olarak şansımız biraz daha azaldı, ferdi olarak öncelikle olimpiyat elemelerine katılmak istiyorum. Arkadaşlarımla yarış halindeyiz, dünya klasmanında en iyi kim yerini korursa o olimpiyat elemelerine gidecek. Hedefim yerimi koruyup tabii ki olimpiyat elemelerine katılmak, oradan da şampiyon olup olimpiyatlara gitmek. Büyükler klasmanında bu yıl Atina ve Belçika'da iki maçımız olacak. Buralardan puan almaya çalışıyoruz, bu şekilde dünya klasmanındaki yerimiz belli oluyor.

Milli sporcu, bu sene olimpiyatlara gitmeyi çok istediğini vurgulayarak, "Nisan'da Madrid'deki olimpiyat elemeleri turnuvası sonucuna göre olimpiyatlara gidip gitmeyeceğimiz belli olacak. Genel olarak herkes benim yaşımdan dolayı 2024'e uygun olduğumu düşünüyor ama ben öyle düşünmüyorum çünkü; neden yapamayayım. Herkes gibi yapabilirim çok şükür, kendimde bir sınır görmüyorum, insanların da bana bir sınır çizmesine izin vermeyeceğim. İnşallah 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gideceğim" şeklinde görüş belirtti.

"BELKİ BİR MADALYA OLUR"

Deniz Selin Ünlüdağ, "Tokyo'da ülkemize tabii ki bir ilki yaşatmayı da istiyorum. Kadınlarda en genç yaşta gidip oradan en iyi dereceyle dönmeyi istiyorum, belki bir madalya olur Allah'ın izniyle" dedi.

Hem gençler hem de büyükler kategorisinde yarıştığını ve üniversite eğitimine de devam ettiğini ifade eden milli sporcu, devletin sporculara verdiği destekten dolayı memnun olduklarını, özellikle TOHM yerleşkesinin farklı spor branşlarına büyük katkı sunduğunu söyledi.

SHTURBABIN: ESKRİMDE GELECEK İÇİN UMUTLUYUZ

Eskrim Milli Takımlar Başantrenörü Valery Shturbabin'in de geçen yılın eskrim için güzel geçtiğini, her zaman daha fazla başarılar beklediklerini ifade etti.

Valery Shturbabin, eskrimde olimpiyatlara en iyi takımlar arasından Avrupa'dan bir, Amerika'dan bir, Asya kıtasından bir olmak üzere 8 takımın gittiğini belirterek, sonrasında kalan sporcuların ferdi katıldığını söyledi.

Sporda şansın önemli olduğunu kaydeden Shturbabin, "Madrid'deki olimpiyat elemerinden sonra her branşımızdan bir kişi toplamda 6 sporcumuzun olimpiyatlara vize alabileceğini düşünüyorum. F klasmanında Deniz Selin Ünlüdağ öne geçti, bu klasmanda kızlar için takımla gitmeyi istiyoruz. En büyük şansımız kadınlar flörede İrem Karamete var. Her sporcunun şansı var ve onu almaları gerekiyor. Eskrimde gelecek için umutluyuz, ancak çok çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Eskrim Milli Takımlar Antrenörü Hakan Yıldırım da, "Olimpiyat elemeleri için sporcularla yoğun bir kamp dönemine başladık. Tokyo için takım olarak kadın kılıç takımımız var nasip olursa onları bekliyoruz. Ferdi olarak da kadın ve erkek kılıçta şansımız var. Erkek kılıçta Enver Yıldırım, şu an olimpiyat elemelerine katılacak sporcumuz. Kızlar da olimpiyat elemelerine hangi sporcumuz katılacak henüz belli değil" bilgisini verdi.