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06 Şubat 2020, Perşembe
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Corona tehdidi var

Corona tehdidi var

Tokyo  'su , corona virüsünün turnuvayı engelleyebileceğini söyledi.

Tokyo 'su , corona virüsünün turnuvayı engelleyebileceğini söyledi. Muto, "Organizasyon bakımından yakaladığımız ivmeyi olumsuz etkiledi" ifadelerini kullandı.

  1. 6.2.2020
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