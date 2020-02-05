Geri sayım

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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Uluslararası Bisiklet Birliğinin 2.1 kategorisinde bulunan Bisiklet Turu'na (Tour of Antalya powered by Akra) katılacak takımlar tanıtıldı.

3.'sü gerçekleşecek ve bu yılkı teması ''nın Doğal Güzellikleri' olan organizasyona, 23 ülkeden 29 takım katılacak. 174 sporcu bu önemli etkinlikte zafer için pedallarını çevirecek.

TANITIMA KATKI
Turun Antalya ve 'nin tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyleyen Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, "4 milyon 400 bin lisanslı sporcuya sahip durumdayız. Antalya'da futboldan sonra bisiklet takımlarının kamp sayısında ciddi bir artış yaşanmakta. Federasyon olarak yarışlar için biz de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

KISA KISA...
Karma Dövüş Sanatları sporcusu Nurmagomedov'a, 'da Mayweather veya McGregor'la dövüşmesi için 100 milyon dolar teklif edildi.

ULEB son 16 turu E Grubu 5. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda İtalyan ekibi Dolomiti Energia'yı 95-74 yendi. Daçka, gruptaki 3'üncü galibiyetini elde etti.

FIBA FIBA 'nde mücadele eden temsilcilerimizden , Mornar Bar'ı 86-79 yendi. SJ ise Dijon Basket'e 47-88 kaybetti.

Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 'nın Del Bene takımına konuk olacak. 22.30'daki maç Spor Smart'tan yayınlanacak. 4'te 3 yapan sarı-siyahlılar, grupta ikinci sırada yer alıyor.

  1. 5.2.2020
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