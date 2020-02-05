Geri sayım
Uluslararası Bisiklet Birliğinin 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu'na (Tour of Antalya powered by Akra) katılacak takımlar tanıtıldı.
3.'sü gerçekleşecek ve bu yılkı teması 'Antalya'nın Doğal Güzellikleri' olan organizasyona, 23 ülkeden 29 takım katılacak. 174 sporcu bu önemli etkinlikte zafer için pedallarını çevirecek.
TANITIMA KATKI
Turun Antalya ve Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyleyen Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, "4 milyon 400 bin lisanslı sporcuya sahip durumdayız. Antalya'da futboldan sonra bisiklet takımlarının kamp sayısında ciddi bir artış yaşanmakta. Federasyon olarak yarışlar için biz de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
KISA KISA...
Karma Dövüş Sanatları sporcusu Nurmagomedov'a, Suudi Arabistan'da Mayweather veya McGregor'la dövüşmesi için 100 milyon dolar teklif edildi.
ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 5. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda İtalyan ekibi Dolomiti Energia'yı 95-74 yendi. Daçka, gruptaki 3'üncü galibiyetini elde etti.
FIBA FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Gaziantep, Mornar Bar'ı 86-79 yendi. Beşiktaş SJ ise Dijon Basket'e 47-88 kaybetti.
Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın Del Bene takımına konuk olacak. 22.30'daki maç Spor Smart'tan yayınlanacak. 4'te 3 yapan sarı-siyahlılar, grupta ikinci sırada yer alıyor.
- 5.2.2020
-
Trabzonsporlu futbolculardan Obi Mikel'e destek paylaşımı
Toplam 1
Yorum
Seyirci Emre gereken cezayı almalı
-
Sergen Yalçın çılgına döndü! İşte o anlar...
Toplam 1
Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
-
Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
Geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.