Geri sayım

3.'sü gerçekleşecek ve bu yılkı teması 'Antalya'nın Doğal Güzellikleri' olan organizasyona, 23 ülkeden 29 takım katılacak. 174 sporcu bu önemli etkinlikte zafer için pedallarını çevirecek.



TANITIMA KATKI

Turun Antalya ve Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyleyen Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, "4 milyon 400 bin lisanslı sporcuya sahip durumdayız. Antalya'da futboldan sonra bisiklet takımlarının kamp sayısında ciddi bir artış yaşanmakta. Federasyon olarak yarışlar için biz de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

KISA KISA...

Karma Dövüş Sanatları sporcusu Nurmagomedov'a, Suudi Arabistan'da Mayweather veya McGregor'la dövüşmesi için 100 milyon dolar teklif edildi.



ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 5. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda İtalyan ekibi Dolomiti Energia'yı 95-74 yendi. Daçka, gruptaki 3'üncü galibiyetini elde etti.



FIBA FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Gaziantep, Mornar Bar'ı 86-79 yendi. Beşiktaş SJ ise Dijon Basket'e 47-88 kaybetti.



Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın Del Bene takımına konuk olacak. 22.30'daki maç Spor Smart'tan yayınlanacak. 4'te 3 yapan sarı-siyahlılar, grupta ikinci sırada yer alıyor.