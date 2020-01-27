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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Türkiye Kayak Federasyonu'ndan depremzedelere yardım

Türkiye Kayak Federasyonu'ndan depremzedelere yardım

depreminden zarar gören vatandaşlara spor dünyasından da destek sürüyor. Türkiye Kayak Federasyonu, depremden etkilenenlere ulaştırılmak üzere mont, bere ve edlivenden oulşan yardım paketlerini 'a iletti.

merkezli depremin mağdurlarına ulaştırılmak üzere hazırladığı yardım paketleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () yetkililerine teslim edildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım için harekete geçildi.

Depremzedelere ulaştırılmak üzere mont, bere ve eldivenden oluşan yardım paketleri Sivrice'deki AFAD yetkililerine teslim edildi.

  1. 27.01.2020
  2. Güncelleme: 27.01.2020 16:38
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