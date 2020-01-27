Türkiye Kayak Federasyonu'ndan depremzedelere yardım
Elazığ depreminden zarar gören vatandaşlara spor dünyasından da destek sürüyor. Türkiye Kayak Federasyonu, depremden etkilenenlere ulaştırılmak üzere mont, bere ve edlivenden oulşan yardım paketlerini AFAD'a iletti.
Türkiye Kayak Federasyonunun Elazığ merkezli depremin mağdurlarına ulaştırılmak üzere hazırladığı yardım paketleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerine teslim edildi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım için harekete geçildi.
Depremzedelere ulaştırılmak üzere mont, bere ve eldivenden oluşan yardım paketleri Sivrice'deki AFAD yetkililerine teslim edildi.
- 27.01.2020
- Güncelleme: 27.01.2020 16:38
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Türkiye Kayak Federasyonu'ndan depremzedelere yardım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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