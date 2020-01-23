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23 Ocak 2020, Perşembe
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Milli karatecilerin olimpiyat mücadelesi 'te devam edecek

Milli karatecilerin olimpiyat mücadelesi Paris'te devam edecek

Karate Milli Takımı, Fransa'nın başkenti 'te yarın başlayacak Karate 1 ’in ilk etap turnuvasında tatamiye çıkacak. Tokyo için kota puanı veren organizasyonda adına 16 sporcu tatamiye çıkacak.

Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo için kota puanı veren organizasyon, Pierre de Coubertin Spor Merkezi'nde 26 Ocak Pazar gününe kadar sürecek.

Turnuvada 92 ülkeden 703 sporcu yer alırken 'yi 6'sı kadın, 10'u erkek 16 milli kareteci temsil edecek.

Milli sporcular, Arapoğlu ve sıkletlerinde sıralamada ilk basamakta, , ve ise üçüncü basamakta yer alıyor.

Bu arada olimpiyat oyunlarına karate branşında kota alacak ilk 32 isim, 6 Nisan'da sona erecek olimpik puanlamanın ardından belli olacak.

Karate 1 etabında mücadele edecek milli sporcular şunlar:

KADINLAR

Ferdi Kata: Dilara Eltemur

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo: Merve Çoban

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol

ERKEKLER

Ferdi kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş

Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu

Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

  1. 23.01.2020
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