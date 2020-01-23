Dünya çapında

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Göztepe'nin yeni stadı hakkında konuştu. Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2002 yılından bu yana tesisleşmede devrime imza attıklarını belirterek, "Dünya ile rekabet edebilecek tam donanımlı bir tesisi daha İzmirliler'in hizmetine sunuyoruz. Ülkemizin her yanında devasa tesislerimiz var" dedi. Bakan Kasapoğlu, yatırımların süreceğini belirtti. 20 bin koltuk kapasiteli stadyum kale arkalarında ayakta seyirci modeline dönünce 25 bine çıkacak.