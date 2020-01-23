Dünya çapında
Spor Bakanı Kasapoğlu, yeni Göztepe Stadı için, “Dünya ile rekabet edebilecek bir tesis” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Göztepe'nin yeni stadı hakkında konuştu. Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2002 yılından bu yana tesisleşmede devrime imza attıklarını belirterek, "Dünya ile rekabet edebilecek tam donanımlı bir tesisi daha İzmirliler'in hizmetine sunuyoruz. Ülkemizin her yanında devasa tesislerimiz var" dedi. Bakan Kasapoğlu, yatırımların süreceğini belirtti. 20 bin koltuk kapasiteli stadyum kale arkalarında ayakta seyirci modeline dönünce 25 bine çıkacak.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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