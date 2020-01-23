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23 Ocak 2020, Perşembe
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Dünya çapında

Dünya çapında

Kasapoğlu, yeni Stadı için, “Dünya ile rekabet edebilecek bir tesis” dedi.

Gençlik ve Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'nin yeni stadı hakkında konuştu. , 'ın önderliğinde 2002 yılından bu yana tesisleşmede devrime imza attıklarını belirterek, "Dünya ile rekabet edebilecek tam donanımlı bir tesisi daha İzmirliler'in hizmetine sunuyoruz. Ülkemizin her yanında devasa tesislerimiz var" dedi. Bakan Kasapoğlu, yatırımların süreceğini belirtti. 20 bin koltuk kapasiteli stadyum kale arkalarında ayakta seyirci modeline dönünce 25 bine çıkacak.

  1. 23.1.2020
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