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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Pedalda geri sayım

Pedalda geri sayım

Amatör bisikletçileri bir araya getirecek Gran Fondo Powered by AG Tohum için kayıtlar başladı. Pazar günü Antalya'da koşulacak yarışa katılmak isteyen bisikletçilerin, 'a kadar kayıt yaptırması gerekiyor.

Amatör bisikletçileri bir araya getirecek Gran Fondo Powered by AG Tohum için kayıtlar başladı. Pazar günü Antalya'da koşulacak yarışa katılmak isteyen bisikletçilerin, 'a kadar kayıt yaptırması gerekiyor.

  1. 20.1.2020
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