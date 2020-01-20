Pedalda geri sayım
Amatör bisikletçileri bir araya getirecek AKRA Gran Fondo Antalya Powered by AG Tohum için kayıtlar başladı. 23 Şubat Pazar günü Antalya'da koşulacak yarışa katılmak isteyen bisikletçilerin, 17 Şubat'a kadar kayıt yaptırması gerekiyor.
- 20.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Pedalda geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.