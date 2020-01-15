Carlos Sainz 10'uncu etabı kazanarak liderliğini sürdürdü - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Carlos Sainz 10'uncu etabı kazanarak liderliğini sürdürdü

10'uncu etabı kazanarak liderliğini sürdürdü

Carlos Sainz 10'uncu etabı kazanarak liderliğini sürdürdü

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen 'nde 10'uncu gün geride kaldı. 10 yıl sonra ilk kez 'dan başlayan yarışta 10'uncu etabı otomobil kategorisinde sporcusu kazandı ve genel klasmanda liderliğini sürdürdü.

bu sene 42'nci kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Sporcuların 12 gün boyunca yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol kat edeceği Dakar Rallisi'nde 10'uncu gün heyecanı da noktalandı. Haradh-Shubaytah arasında koşulan 534 kilometrelik parkur sonrasında otomobil kategorisinde sporcusu , etabı kazanarak 37 saat 15 dakikalık derecesiyle liderliğini sürdürdü.
Kamyon kategorisinde ise , Dakar Rallisi'nde zirveyi kimseye kaptırmıyor. En yakın rakibinden 40 dakika 8 saniye daha hızlı olan Kamaz Master pilotu Andrey Karginov, on gün sonunda elde ettiği 40 saat 20 dakika ve 4 saniye ile liderliğini sürdürdü.
12 etaptan oluşan 12 günlük yolculuğun ardından 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek Dakar Rallisi'nde 11'nci gün Shubaytah ile Haradh arasında koşulacak.

  1. 15.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Carlos Sainz 10'uncu etabı kazanarak liderliğini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN