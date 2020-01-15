Bereket getirdi
Bakan Kasapoğlu, “Çalıştayımız bereketli sonuçlar getirdi. Yarın da (bugün) diğer federasyonlarımızla konuları masaya yatıracağız” ifadelerini kullandı.
KULÜPLER YASASI MECLİSE GELECEK
TFF Başkanı Nihat Özdemir, çalıştayda Türk futbolunun her yönüyle masaya yatırıldığını belirtildi. Başkan Özdemir, "Bütün liglerin kulüplerini, neredeyse tamamına yakınını başkanları temsil etti. Bütün liglerdeki sorunlar masaya yatırıldı. Her konu tartışıldı. Görüşlerini ifade ettiler. Yapılan toplantılar sonucunda çok önemli kararlar alacağımıza ve önemli bir yol haritasına ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Kulüpler yasasıyla ilgili de konuşan Başkan Özdemir, "Tahmin ediyorum önümüzdeki aylarda yasa Meclise gelecek ve kulüplerimizin bundan sonraki hayatları ile ilgili yeni yasa tasarısı mecliste tartışılarak yasalaşacak" diye müjdeyi verdi.
- 15.1.2020
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
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misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
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MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
Bereket getirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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