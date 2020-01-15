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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Bereket getirdi

Bereket getirdi

, “Çalıştayımız bereketli sonuçlar getirdi. Yarın da (bugün) diğer federasyonlarımızla konuları masaya yatıracağız” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Ankara'da düzenlenen "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" sürüyor. Çalıştay'ın ikinci gününde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet açıklamalarda bulundu. , "Kronikleşen sorunların konuşulmasıyla, masaya yatırılmasıyla bir süreci, inşallah sorunları hatalarla yüzleşerek çözeceğiz. Bundan sonraki süreçte hem idari anlamda hem mali anlamda disipline edilmiş bir anlayışla camiamıza egemen kılma noktasında da çalışacağız" diye konuştu. Kulüpler ve federasyonların çalıştaya ilişkin çok hassas olduğunu belirten Bakan Muharrem Kasapoğlu, "Çalıştayımız bereketli sonuçlar getirdi. Yarın da (bugün) diğer federasyonlarımızla konuları masaya yatıracağız. Sonuçları da sizlerle aşama aşama paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

KULÜPLER YASASI MECLİSE GELECEK
Başkanı , çalıştayda Türk futbolunun her yönüyle masaya yatırıldığını belirtildi. Başkan Özdemir, "Bütün liglerin kulüplerini, neredeyse tamamına yakınını başkanları temsil etti. Bütün liglerdeki sorunlar masaya yatırıldı. Her konu tartışıldı. Görüşlerini ifade ettiler. Yapılan toplantılar sonucunda çok önemli kararlar alacağımıza ve önemli bir yol haritasına ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Kulüpler yasasıyla ilgili de konuşan Başkan Özdemir, "Tahmin ediyorum önümüzdeki aylarda yasa Meclise gelecek ve kulüplerimizin bundan sonraki hayatları ile ilgili yeni yasa tasarısı mecliste tartışılarak yasalaşacak" diye müjdeyi verdi.
  1. 15.1.2020
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