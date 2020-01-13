Başkentte büyük gün
Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı bugün başlayacak. Ankara’da 5 gün sürecek organizasyonda futbol ve diğer tüm branşlardaki sorunlar ele alınacak, çözüm aranacak.
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun açılış ve kapanış konuşmalarını yapacağı 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştay'ı bugün başlıyor. Ankara'da 5 gün sürecek çalıştayda Türk Sporu masaya yatırılacak. Mevcut sorunlar ile çözüm önerilerinin ele alınacağı çalıştayın ilk iki gününde; Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde yer alan kulüplerin katılımları ile oturumlar yapılacak.
HER ŞEY KONUŞULACAK
Futbolda; 'Türk Sporunda Gelecek Stratejileri', 'Türk Futbolunda Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri', 'Türk Futbolunda Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri' ile 'Türk Futbolunda Marka Yönetimi' konuları görüşülecek. Tüm federasyon başkanlarının yer alacağı Ankara'da düzenlenecek çalıştayın son 3 gününde ise paralimpik, olimpik, deaflimpik branşlarda sporcuların sorunları tartışılacak.
- 13.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Başkentte büyük gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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