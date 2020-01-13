Başkentte büyük gün

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun açılış ve kapanış konuşmalarını yapacağı 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştay'ı bugün başlıyor. Ankara'da 5 gün sürecek çalıştayda Türk Sporu masaya yatırılacak. Mevcut sorunlar ile çözüm önerilerinin ele alınacağı çalıştayın ilk iki gününde; Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde yer alan kulüplerin katılımları ile oturumlar yapılacak.



HER ŞEY KONUŞULACAK

Futbolda; 'Türk Sporunda Gelecek Stratejileri', 'Türk Futbolunda Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri', 'Türk Futbolunda Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri' ile 'Türk Futbolunda Marka Yönetimi' konuları görüşülecek. Tüm federasyon başkanlarının yer alacağı Ankara'da düzenlenecek çalıştayın son 3 gününde ise paralimpik, olimpik, deaflimpik branşlarda sporcuların sorunları tartışılacak.