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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Başkentte büyük gün

Başkentte büyük gün

ve Federasyonları Çalıştayı bugün başlayacak. ’da 5 gün sürecek organizasyonda ve diğer tüm branşlardaki sorunlar ele alınacak, çözüm aranacak.

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun açılış ve kapanış konuşmalarını yapacağı ' ve Federasyonları Çalıştay'ı bugün başlıyor. 'da 5 gün sürecek çalıştayda masaya yatırılacak. Mevcut sorunlar ile çözüm önerilerinin ele alınacağı çalıştayın ilk iki gününde; Federasyonu, profesyonel liglerde yer alan kulüplerin katılımları ile oturumlar yapılacak.

HER ŞEY KONUŞULACAK
Futbolda; 'Türk Sporunda Gelecek Stratejileri', ' Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri', 'Türk Futbolunda Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri' ile 'Türk Futbolunda Marka Yönetimi' konuları görüşülecek. Tüm federasyon başkanlarının yer alacağı Ankara'da düzenlenecek çalıştayın son 3 gününde ise paralimpik, olimpik, deaflimpik branşlarda sporcuların sorunları tartışılacak.

  1. 13.1.2020
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