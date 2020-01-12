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12 Ocak 2020, Pazar
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’nde farkı

Kros Ligi’nde Fenerbahçe farkı

Turkcell Türkiye 1. Kademe yarışmalarında , U20 kadınlarda liderlikte yer alırken; U20 erkeklerde ikinci, büyük kadınlarda da dördüncü oldu.

'de yapılan ilk etap yarışlarında dört kategoride toplam 344 atlet parkura çıktı. 'nde ikinci kademe yarışmaları 8 Şubat'ta Kuşadası'nda yapılacak.

  1. 12.1.2020
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