İddaa’da ezeli kazanc - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
10 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri İddaa’da ezeli kazanç

’da ezeli kazanç

İddaa’da ezeli kazanç

Geride kalan 2019 yılında dünyasının enleri belli oldu. 2019 yılının enleri belirlenirken; ve Fenerbahçeli üyelerin misli.com’da en çok kazandığı takım ezeli rakip oldu.

G.Saray ve F.Bahçeli üyelerin en çok maçlarından kazanç elde etmesi dikkat çekti. En çok kazanan şehirlerde zirveye çıkarken; ve Karaman onu takip etti. En çok kaybeden şehirler ise Yalova, Osmaniye ve Kastamonu oldu. En çok oynanan takımlar 2019 yılına damgasını vuran Anadolu Efes ve G.Saray oldu. Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Anadolu Efes, geçtiğimiz yıl misli.com üyelerine en çok kazandıran takımdı.

  1. 10.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İddaa’da ezeli kazanç haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN