İddaa’da ezeli kazanç
Geride kalan 2019 yılında İddaa dünyasının enleri belli oldu. 2019 yılının enleri belirlenirken; Galatasaray ve Fenerbahçeli üyelerin misli.com’da en çok kazandığı takım ezeli rakip Beşiktaş oldu.
G.Saray ve F.Bahçeli üyelerin en çok Beşiktaş maçlarından kazanç elde etmesi dikkat çekti. En çok kazanan şehirlerde zirveye Erzincan çıkarken; İstanbul ve Karaman onu takip etti. En çok kaybeden şehirler ise Yalova, Osmaniye ve Kastamonu oldu. En çok oynanan takımlar 2019 yılına damgasını vuran Anadolu Efes ve G.Saray oldu. THY Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Anadolu Efes, geçtiğimiz yıl misli.com üyelerine en çok kazandıran takımdı.
- 10.1.2020
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