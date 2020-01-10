‘Gelecek nesle aktaracağız’
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Bilal Erdoğan, Türk okçuluğunun UNESCO kültürel mirası temsili listesine girmesiyle ilgili konuştu. Erdoğan, "Geçmişin ihyası bir nostaljiden ibaret değil. Geleneksel sporların yayılması için çalışıyoruz. Hem yaşatılmasını hem de sonraki nesillere aktarılmasını istiyoruz" dedi.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Bilal Erdoğan, Türk okçuluğunun UNESCO kültürel mirası temsili listesine girmesiyle ilgili konuştu. Erdoğan, "Geçmişin ihyası bir nostaljiden ibaret değil. Geleneksel sporların yayılması için çalışıyoruz. Hem yaşatılmasını hem de sonraki nesillere aktarılmasını istiyoruz" dedi.
- 10.1.2020
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