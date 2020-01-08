''Sorunlar çözülecek''
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılış ve kapanış konuşmalarını yapacağı, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı 13-17 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek.
Çalıştay'ın ilk iki gününde TFF, kulüp birlikleri ve profesyonel liglerde yer alan kulüplerin katılımıyla Türk futbolu masaya yatırılacak. Türk futbolunun geleceğinde devletin rolü, 'Türk Sporunda Gelecek Stratejileri' başlığı altında, kulüplerde mali disiplin ve iç denetim, UEFA FFP Türkiye uygulaması ve Türk futbolunda kaynakların kullanılması konuları ise 'Türk Futbolunda Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri' başlığı altında ele alınacak.
- 8.1.2020
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karadeniz81 basın toplantısı yapamadı bi turlu
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Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'den ilk açıklama geldi
Toplam 1
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
''Sorunlar çözülecek'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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