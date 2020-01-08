''Sorunlar çözülecek''

Çalıştay'ın ilk iki gününde TFF, kulüp birlikleri ve profesyonel liglerde yer alan kulüplerin katılımıyla Türk futbolu masaya yatırılacak. Türk futbolunun geleceğinde devletin rolü, 'Türk Sporunda Gelecek Stratejileri' başlığı altında, kulüplerde mali disiplin ve iç denetim, UEFA FFP Türkiye uygulaması ve Türk futbolunda kaynakların kullanılması konuları ise 'Türk Futbolunda Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri' başlığı altında ele alınacak.