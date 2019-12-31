Yeni yıl mesajları ve kutlama sözleri 2020 yılı kutlama mesajları
2020 yılı için geri sayım sürerken milyonlarca kişi yeni yıla girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşyıor. 2020 yılı için geri sayım sürerken, yılbaşı mesajları sosyal medyada çokça paylaşılıyor. Birçok kişi arama motorlarında yılbaşı mesajları 2020 yılbaşı mesajları, yeni yil 2020 resimli, komik yılbaşı mesajları gibi konuları sıkça aratıyor. İşte kısa, uzun, resimli yeni yıl mesajları ve komik yılbaşı ile ilgili sözleri!
Heyecanla beklenen bir gün daha geldi, çattı. Milyonlarca vatandaş yeni yıl için son hazırlıklarını yaparken geri sayımda başladı. Sevdiklerine sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar dilemek isteyenler en güzel yılbaşı mesajları ve sözleri araştırmaları yapıyor. Hediyelerinizi de farklı bir boyuta taşıyabileceğiniz yeni yıl mesajları bu yıl da sizlerle… Kısa, uzun, komik ve resimli seçenekler ile yılbaşı mesajı ve sözleri hemen ayrıntıları inceleyerek seçebilirsiniz.
EN GÜZEL YILBAŞI MESAJLARI VE SÖZLERİ
En güzel yeni yıl mesajları ile sevdiklerinizi tebessüm ettirebilirsiniz. 31 Aralık Salı günü birbirinden farklı seçenekler ile yılbaşı mesajı bu başlık altından yollayabilirsiniz.
HOŞGELDİN 2020: YENİ YIL KUTLAMA MESAJLARI
Mutlu yıllar dileklerinizi sevdikleriniz ile paylaşmak için doğru yerdesiniz. Whatsapp, Instagram veya diğer sosyal medya hesaplarınıza ekleyeceğiniz ya da SMS ile göndereceğiniz birbirinden anlamlı ve komik yeni yıl mesajı seçenekleri burada.
* Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar...
* Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu yıllar.
* 2019 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2020 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...
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* Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Yeni yılın iyiliklere vesile olmasını dilerim.- Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan, dostlarına güven ve sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarı ile hayal ettiğin tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar!
* 2020 hepimizin unutamayacağı güzellikler getirsin. En başta ülkemizde sonra da dünyada huzur eksik olmasın.
*Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!
*Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar...
*Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.
- 31.12.2019
- Güncelleme: 31.12.2019 15:52
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