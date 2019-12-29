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29 Aralık 2019, Pazar
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Bakanlıktan dev destek

Bakanlıktan dev destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2019'da uluslararası şampiyonalarda madalya kazanan 1053 sporcu, 785 antrenör ve 23 spor kulübüne toplam 41 milyon 209 bin lira ödül verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2019'da uluslararası şampiyonalarda madalya kazanan 1053 sporcu, 785 antrenör ve 23 spor kulübüne toplam 41 milyon 209 bin lira ödül verdi. Milli sporcular için en iyi şartları sunduklarını belirten Gençlik ve Spor Bakanı , "Bizleri gururlandıran sporcu kardeşlerimi gönülden kutluyorum" dedi.

  1. 29.12.2019
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