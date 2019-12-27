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27 Aralık 2019, Cuma
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Cross zamanı

Cross zamanı

3 kıta, 7 ülke ve 12 yarıştan oluşacak Ice Cross Dünya Şampiyonası yarın başlıyor. 'da start alacak yarışmada son şampiyonlar ve da yer alacak. Dev yarışma Red Bull 'den takip edilecek.

3 kıta, 7 ülke ve 12 yarıştan oluşacak Ice Cross Dünya Şampiyonası yarın başlıyor. 'da start alacak yarışmada son şampiyonlar ve da yer alacak. Dev yarışma Red Bull 'den takip edilecek.

  1. 27.12.2019
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