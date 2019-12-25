Geleceğimiz aydınlık - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Geleceğimiz aydınlık

Geleceğimiz aydınlık

Geleceğimiz aydınlık

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için büyük jüri toplandı. Kasapoğlu, “Bizi onurlandıran sporcularımız sportif geleceğimizin ne kadar aydınlık olduğunu müjdeliyor” dedi

BU yıl 66. düzenlenen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde adaylar, 80 kişilik jürinin oyları ile belli oldu. 7 kategoride toplam 42 aday, 2019'un en büyüğü olabilmek için ocay ayından itibaren halktan destek arayacak. Adayların belirlenmesi için 'nin en önemli spor adamları, spor müdürleri ve spor yazarları bugün bir araya geldi. Büyük Jüri Toplantısı'na Gençlik ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Kasapoğlu, yaptığı konuşmada "Bizi onurlandıran, duygulandıran, heyecanlandıran, pek çok sporcuyu değerlendirdik. Bu ülkemizin sportif geleceğinin ne kadar aydınlık olduğunu müjdeliyor" diye konuştu. şöyle devam etti: "Sayın bu konudaki vizyonu, liderliği bizler için çok önemli bir ilham kaynağı. Spor futboldan ibaret değildir. Bugün bunu hep birlikte görüyoruz. Aramızda farklı branşlardan federasyon başkanlarımız var. Çok bereketli bir yıl oldu."
  1. 25.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Geleceğimiz aydınlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN