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25 Aralık 2019, Çarşamba
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aşkı’ tanıtıldı

‘Basketbol aşkı’ tanıtıldı

Federasyonunun () kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" kitabı tanıtıldı.

Organizasyona katılan Başkanı , "Hedefimiz 'nin en doğusundan en batısına kadar her yerde bu kitabın alınıp okunması" ifadelerini kullandı.
  1. 25.12.2019
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