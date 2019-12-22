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22 Aralık 2019, Pazar
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Ayhancan ’da

Ayhancan Red Bull’da

72 ülkede, 128 ayrı disiplinde, 750'den fazla sporcunun hayallerine kavuşmasını sağlayan , genç pilotu 'i kadrosuna kattı. '' unvanını alan Güven, Red Bull'un yeni sporcusu oldu.

72 ülkede, 128 ayrı disiplinde, 750'den fazla sporcunun hayallerine kavuşmasını sağlayan , genç pilotu 'i kadrosuna kattı. '' unvanını alan Güven, Red Bull'un yeni sporcusu oldu.

  1. 22.12.2019
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