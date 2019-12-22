Ayhancan Red Bull’da
72 ülkede, 128 ayrı disiplinde, 750'den fazla sporcunun hayallerine kavuşmasını sağlayan Red Bull, genç motor sporları pilotu Ayhancan Güven'i kadrosuna kattı. '2020 Genç Sürücüsü' unvanını alan Güven, Red Bull'un yeni sporcusu oldu.
72 ülkede, 128 ayrı disiplinde, 750'den fazla sporcunun hayallerine kavuşmasını sağlayan Red Bull, genç motor sporları pilotu Ayhancan Güven'i kadrosuna kattı. '2020 Genç Sürücüsü' unvanını alan Güven, Red Bull'un yeni sporcusu oldu.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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