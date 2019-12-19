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19 Aralık 2019, Perşembe
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büyük finali ’ta

Red Bull Son Şampiyon büyük finali 21 Aralık’ta

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan ’nin en iyi Dota 2 takımını belirleyecek Dota 2 Turnuvası’nda final zamanı geldi. 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilen online elemeler sonuncunda rakiplerini geçmeyi başaran ve büyük finalde birbirlerine meydan okuyacak.

Espor Federasyonu'nun ilk resmi espor kupası olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında düzenlenecek Dota 2 Turnuvası'nda finale kalan takımlar belli oldu. AOC sponsorluğunda tarihinde gerçekleştirilecek final mücadelesinin online elemelerinde rakiplerini geçmeyi başaran ve büyük finalde karşı karşıya gelecekler.

Red 2 Turnuvası'nın büyük finali 21 Aralık tarihinde , 'deki FDR Oyun Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Oyunseverler etkinlik ile ilgili detaylı bilgilere redbull.com/sonsampiyon adresinden ulaşabilecekler.
  1. 19.12.2019
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