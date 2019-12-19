Red Bull Son Şampiyon büyük finali 21 Aralık’ta
Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Türkiye’nin en iyi Dota 2 takımını belirleyecek Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası’nda final zamanı geldi. 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilen online elemeler sonuncunda rakiplerini geçmeyi başaran Team Pi ve Team Closer büyük finalde birbirlerine meydan okuyacak.
Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nın büyük finali 21 Aralık tarihinde İstanbul, Ataşehir'deki FDR Oyun Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Oyunseverler etkinlik ile ilgili detaylı bilgilere redbull.com/sonsampiyon adresinden ulaşabilecekler.
- 19.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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