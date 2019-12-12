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12 Aralık 2019, Perşembe
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Gençler itici gücümüz

Gençler itici gücümüz

Gençlik ve 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkanlara ödüllerini verdi.

Gençlik ve 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkanlara ödüllerini verdi. 16 yaşındaki , 20 yaşındaki gibi sporcuların da ödüllenderildiği toplantıda konuşan bakan Kasapoğlu "Geleceğe emin adımlarla yürürken, 'nin en büyük itici gücünün gençlerimiz olduğu muhakkak. Onları imza attığı işlerdeki güçlerini, potansiyellerini, zenginliklerini her zaman görüyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 12.12.2019
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