Gençler itici gücümüz
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkanlara ödüllerini verdi.
- 12.12.2019
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Adil Gevrek: Şu an istediğimiz seviyede değiliz
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Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
Toplam 2
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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