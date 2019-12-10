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10 Aralık 2019, Salı
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Maraton için geri sayım

Maraton için geri sayım

Vodafone 15. Yarı Maratonu'nun erken kayıt süreci başladı. 5 Nisan 2020'de koşulacak organizasyon için katılımcılar, 50 TL ödeyerek www.yarimaraton. istanbul sitesinden kayıt yaptırabilecek. Dünyanın en iyi 8 biri olarak gösterilen organizasyona 75 ülkeden 10 bin sporcunun katılması bekleniyor.

Vodafone 15. Yarı Maratonu'nun erken kayıt süreci başladı. 5 Nisan 2020'de koşulacak organizasyon için katılımcılar, 50 TL ödeyerek www.yarimaraton. istanbul sitesinden kayıt yaptırabilecek. Dünyanın en iyi 8 biri olarak gösterilen organizasyona 75 ülkeden 10 bin sporcunun katılması bekleniyor.
  1. 10.12.2019
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