Rusya’da dev başarı
Olimpiyatlar için önemli olan Rusya'daki Grand Prix müsabakalarında milli tekvandocular iki kez kürsüye çıktı. 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş, 49'da Rukiye Yıldırım bronz kazandı. Bu sonuçların ardından Türkiye, kadınlarda tüm sıkletlerde 2020 Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı.
Olimpiyatlar için önemli olan Rusya'daki Grand Prix müsabakalarında milli tekvandocular iki kez kürsüye çıktı. 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş, 49'da Rukiye Yıldırım bronz kazandı. Bu sonuçların ardından Türkiye, kadınlarda tüm sıkletlerde 2020 Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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