Rusya’da dev başarı - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Rusya’da dev başarı

’da dev başarı

Rusya’da dev başarı

Olimpiyatlar için önemli olan 'daki müsabakalarında milli tekvandocular iki kez kürsüye çıktı. 57 kiloda gümüş, 49'da bronz kazandı. Bu sonuçların ardından , kadınlarda tüm sıkletlerde katılma hakkı kazandı.

Olimpiyatlar için önemli olan 'daki müsabakalarında milli tekvandocular iki kez kürsüye çıktı. 57 kiloda gümüş, 49'da bronz kazandı. Bu sonuçların ardından , kadınlarda tüm sıkletlerde katılma hakkı kazandı.

  1. 8.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rusya’da dev başarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN