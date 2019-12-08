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08 Aralık 2019, Pazar
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bugün de koşacak

İstanbul bugün de koşacak

Vodafone'un ana sponsorluğundaki ''u Koşuyorum' etkinliklerinin son yarışı bugün ile sona erecek. 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek çipli koşuya 16 yaş ve üstü yüzlerce sporcu katılacak. Yarışın startı saat 09.00'da verilecek.

Vodafone'un ana sponsorluğundaki ''u Koşuyorum' etkinliklerinin son yarışı bugün ile sona erecek. 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek çipli koşuya 16 yaş ve üstü yüzlerce sporcu katılacak. Yarışın startı saat 09.00'da verilecek.

  1. 8.12.2019
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