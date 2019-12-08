İstanbul bugün de koşacak
Vodafone'un ana sponsorluğundaki 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliklerinin son yarışı bugün Bebek Etabı ile sona erecek. 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek çipli koşuya 16 yaş ve üstü yüzlerce sporcu katılacak. Yarışın startı saat 09.00'da verilecek.
Vodafone'un ana sponsorluğundaki 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliklerinin son yarışı bugün Bebek Etabı ile sona erecek. 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek çipli koşuya 16 yaş ve üstü yüzlerce sporcu katılacak. Yarışın startı saat 09.00'da verilecek.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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