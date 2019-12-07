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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Tekvando Grand Prix Finali'nde 2 madalya

Tekvando Grand Prix Finali'nde 2 madalya

'da düzenlenen Grand Prix Final Müsabakası'nda milli sporculardan İlgün gümüş, ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent 'da gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar 57 kiloda mücadele eden İlgün, finalde Çinli Zongshi Luo ile karşılaştı.

Rakibine 12-10 yenilen Hatice Kübra gümüş madalyada kaldı. Hatice Kübra, 2019 yılında düzenlenen tüm grand prix organizasyonlarında madalya kazanarak bunu başaran ilk Türk tekvandocu oldu. Milli sporcu, yıl içinde yapılan 4 grand prix organizasyonunda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Kadınlar 49 kiloda Türkiye'yi temsil eden ise Güney Koreli Jae Young Sim'i 16-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar ve erkeklerde 4'er olimpik sıklette en iyi 16 sporcunun mücadele ettiği Grand Prix Final Müsabakası'nda Türkiye adına 6'sı kadın olmak üzere 7 sporcu yarıştı.

Organizasyonu birer gümüş ve bronz madalyayla tamamlayan milli takım, ilk gün sonunda kadınlarda 4 olimpik sıklette de 'na kota almayı garantileyerek tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Türkiye, ilk kez olimpiyatlarda kadınlar tekvandoda tam kadro boy gösterecek. Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlarda 49, 57, 67 ve +67 kilolarda temsil edilecek.


  1. 07.12.2019
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