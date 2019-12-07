''Spor herkesin hayatında olmalı''

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu milli judocuları kabul etti. Bakan Kasapoğlu, organizasyonlarda Türk bayrağını dalgalandıran sporcuların gurur ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Bakan Kasapoğlu, "Sporu herkesin hayatına sokmamız lazım. Yalnızca gençler değil. Bunun için çalışıyoruz. Sporda başarıya odaklanmanın yanında kendimizi geliştirmemiz lazım. Hem okula hem spora gideceğiz" şeklinde konuştu.