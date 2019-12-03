Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı

Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı

Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı

, 'nda kazanarak ülkemizi gururlandıran ve 'ı tebrik etti.

, 'nda kazanarak ülkemizi gururlandıran ve 'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın, Erdem ve Coşar'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

  1. 3.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN