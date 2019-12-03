Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın, Erdem ve Coşar'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.
- 3.12.2019
- Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi!
- Beşiktaş'ta Elneny muhteşem oynadı sosyal medya yıkıldı!
- Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın..."
- Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj!
- Vodafone Park'ta şok protesto! İşte o anlar... (Beşiktaş - Kayserispor maçından kareler...)
-
Pınar Karşıyaka 68-57 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
kaan neymiş basketbol diye yazılırmış karşıyaka diye okunurmuş bilmeyenlere duyurulur
-
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
Toplam 1
Yorum
dfdfdfd fdffdfdf
-
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Toplam 4
Yorum
KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.