Başımız sağolsun
Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımını taşıyan minibüs, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole uçtu. Kazada, 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Spor ailesini derinden yaralayan elim trafik kazasında yaşamını yitirenlerin, Göksu Akyel (14) ve kaleci Sinem Aksu (12) olduğu belirlendi. 14 yaralının tedavilerinin ise Zile, Aydıncık ve Çekerek ilçelerindeki hastanelerde sürdürüldüğü bildirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, yaşamını yitiren genç sporcularımız için bir taziye mesajı paylaştı.
- 2.12.2019
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