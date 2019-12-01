Vanlı atletlerden büyük başarı

Bünyesindeki atletizm, oryantiring, kadın voleybol, engelli badminton, engelli judo, kick boks, basketbol ve dağcılık branşlarında faaliyet yürüten Gençlik ve Spor Kulübü, başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Sakarya'da gerçekleştirilen U16-U18 Kulüplerarası Atletizm Türkiye Şampiyonalarında yer alan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, kızlar U16'da Türkiye üçüncüsü olurken, erkekler U16'da ise Türkiye yedincisi oldu.

Kazandıkları başarı kupası ve madalyalarla kente dönen atletizm takımı sporcuları, kendilerine gösterilen desteklerden ötürü Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.