Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası elemeleri başlıyor  - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası elemeleri başlıyor

Dünya Karışık Çiftler Şampiyonası elemeleri başlıyor

Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası elemeleri başlıyor

Dünya Karışık Çiftler Şampiyonası Elemeleri bugün yapılacak müsabakalarla başlayacak. İskoçya'da düzenlenen elemelerde 28 ülkeden 56 sporcu yer alıyor.

Elemelere karışık çiftler kafilesi olarak sporcular Dilşat Yıldız ve Uğurcan Karagöz, antrenörler Anthony Zummack ve Ahmet Çelik ile kafile başkanı Hatice Herdili Şahin katılacak.

B grubunda yarışacak milli takımın rakipleri Belçika, Brezilya, Fransa, İrlanda, Romanya ve Sudi Arabistan. Karışık Çiftler Curling Milli Takımımız şampiyona sonunda ilk 4'e girmesi durumunda Nisan 2020 yılında yapılacak ve 2022 Kış Olimpiyatları kota şampiyonası olan Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Milli Takım ilk maçını yarın TSİ 23:30'da ile oynayacak.

  1. 01.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası elemeleri başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN