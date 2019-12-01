Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası elemeleri başlıyor

Elemelere karışık çiftler curling milli takım kafilesi olarak sporcular Dilşat Yıldız ve Uğurcan Karagöz, antrenörler Anthony Zummack ve Ahmet Çelik ile kafile başkanı Hatice Herdili Şahin katılacak.

B grubunda yarışacak milli takımın rakipleri Belçika, Brezilya, Fransa, İrlanda, Romanya ve Sudi Arabistan. Karışık Çiftler Curling Milli Takımımız şampiyona sonunda ilk 4'e girmesi durumunda Nisan 2020 yılında yapılacak ve 2022 Kış Olimpiyatları kota şampiyonası olan Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Milli Takım ilk maçını yarın TSİ 23:30'da Suudi Arabistan ile oynayacak.