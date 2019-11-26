Badminton Milli Takım kadrosu belli oldu
Badminton Milli Takımı'nın, Avrupa Takım Şampiyonası kadrosu belli oldu. Fransa’nın Lievin kentindeki Arena Stade Couvert’de, 11-16 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Badminton Avrupa Takım Şampiyonası’na gidecek milli takım kadrosu açıklandı.
Türkiye Badminton Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli takım kadrosu şu isimlerden oluştu:
Tek Erkekler kategorisi: Emre Lale, Haktan Doğan, Murathan Eken
Tek Kadınlar kategorisi: Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Özge Bayrak, Büşra Ünlü
Çift Erkekler kategorisi: Emre Sönmez - Mehmet Çapar, Serdar Koca - Serhat Salım
Çift Kadınlar kategorisi: Nazlıcan İnci - Bengisu Erçetin, İlaydanur Özelgül - Zehra Erdem
- 26.11.2019
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 1
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şimal yıldızı devre arası için kiralansın...
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