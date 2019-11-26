Badminton Milli Takım kadrosu belli oldu - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Badminton Milli Takım kadrosu belli oldu

Takım kadrosu belli oldu

Badminton Milli Takım kadrosu belli oldu

Takımı'nın, kadrosu belli oldu. ’nın Lievin kentindeki Arena Stade Couvert’de, 11-16 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Badminton Avrupa Takım Şampiyonası’na gidecek kadrosu açıklandı.

Türkiye Badminton Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kadrosu şu isimlerden oluştu:

Tek Erkekler kategorisi: Emre Lale, Haktan Doğan, Murathan Eken

Tek Kadınlar kategorisi: Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, , Büşra Ünlü

Çift Erkekler kategorisi: Emre Sönmez - Mehmet Çapar, Serdar Koca - Serhat Salım

Çift Kadınlar kategorisi: Nazlıcan İnci - Bengisu Erçetin, İlaydanur Özelgül - Zehra Erdem

  1. 26.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Badminton Milli Takım kadrosu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN